Європейський суд з прав людини відмовився розглядати скарги українських чорнобильців
Європейський суд з прав людини у Страсбурзі заявив, що надалі не розглядатиме понад 12 тисяч позовів українських чорнобильців.
Про це повідомляє DW.
"Європейський суд ризикує почати функціонувати як частина української системи правосуддя", – йдеться у заяві.
За інформацією DW, основною причиною звернень до суду є відсутність компенсацій українською державою за катастрофу на ЧАЕС у 1986 році.
Перша скаргу чорнобильців зареєстрували у Євросуді ще в 1999 році. Загальна їх кількість на даний момент сягнула 29 тисяч.
Як відомо, у квітні цього року Кабмін удвічі збільшив виплати на харчування дітей-чорнобильців.
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