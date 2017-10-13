Європейський суд з прав людини відмовився розглядати скарги українських чорнобильців

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі заявив, що надалі не розглядатиме понад 12 тисяч позовів українських чорнобильців.

Про це повідомляє DW.

"Європейський суд ризикує почати функціонувати як частина української системи правосуддя", – йдеться у заяві.

За інформацією DW, основною причиною звернень до суду є відсутність компенсацій українською державою за катастрофу на ЧАЕС у 1986 році.

Перша скаргу чорнобильців зареєстрували у Євросуді ще в 1999 році. Загальна їх кількість на даний момент сягнула 29 тисяч.

Як відомо, у квітні цього року Кабмін удвічі збільшив виплати на харчування дітей-чорнобильців.