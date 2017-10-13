Стрілянина в Швеції: поліція відкидає тероризм

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 03:13

Поліція Троллеборга не кваліфікувала стрільбу у центрі міста як тероризм.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією The Telegraph, невідомий у четвер відкрив стрілянину в центрі міста, у результаті чого кілька людей отримали поранення.

Місцева влада повідомляє про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає.

Троллеборг – це шведське портове містечко, розташоване в 20 милях на південний схід від Данії.

Як відомо, у результаті теракту у Стокгольмі у квітні цього року загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення.

Теми: Швеція
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