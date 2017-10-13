Стрілянина в Швеції: поліція відкидає тероризм
Поліція Троллеборга не кваліфікувала стрільбу у центрі міста як тероризм.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією The Telegraph, невідомий у четвер відкрив стрілянину в центрі міста, у результаті чого кілька людей отримали поранення.
Місцева влада повідомляє про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає.
#breaking police have declared a 'Major incident' in #trelleborg as many people have been shot in multiple locations pic.twitter.com/v8lWRufVLg— BNL (@BREAKING_LN) October 12, 2017
Троллеборг – це шведське портове містечко, розташоване в 20 милях на південний схід від Данії.
Як відомо, у результаті теракту у Стокгольмі у квітні цього року загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення.
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