Стрілянина в Швеції: поліція відкидає тероризм

Поліція Троллеборга не кваліфікувала стрільбу у центрі міста як тероризм.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією The Telegraph, невідомий у четвер відкрив стрілянину в центрі міста, у результаті чого кілька людей отримали поранення.

Місцева влада повідомляє про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає.

#breaking police have declared a 'Major incident' in #trelleborg as many people have been shot in multiple locations pic.twitter.com/v8lWRufVLg