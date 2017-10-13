США: Близько 400 бойовиків Ісламської держави досі перебувають у Рацці

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 04:35

Чотири тисячі цивільних та 300-400 бойовиків залишаються у підконтрольній ісламістам частині міста Ракки в Сирії.

Про це у четвер, 12 жовтня, заявив у Багдаді речник коаліції під проводом США Раян Діллон, повідомляє DW.

За словами Діллона, упродовж останніх місяців щотижня коаліції здавалися 4-5 ісламістів, включно з керівниками підрозділів. Декого з бойовиків також спіймали, коли ті намагалися втекти з міста під виглядом біженців.

Із січня 2014 року Ракка була неформальною столицею "халіфату" бойовиків ІД в Сирії. Але за останні місяці ісламісти втратили контроль над більшою частиною міста.

Як відомо, у середині вересня Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух у лондонському метро, унаслідок якого отримали поранення 29 осіб.

Теми: бойові дії США світ
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