МОЗ планує реформувати обіг донорської крові

Міністерство охорони здоров`я представить на затвердження уряду стратегію розвитку національної системи крові.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"МОЗ має готове рішення реформування донорства – Стратегію розвитку національної системи крові. Після погодження Міністерством юстиції, документ, що врегулює обіг донорської крові в Україні зі стандартами ЄС, буде винесено на затвердження уряду. Стратегія має дати старт реформі системи крові, що гарантуватиме вірусну безпеку переливання та можливість виготовляти прогресивні препарати з використанням компонентів крові", – йдеться у заяві.

У міністерстві також наголосили, що найголовнішою проблемою системи донорської крові є неефективне використання крові та плазми.

Крім цього, відсутній належний контроль за їх якістю та недостатня перевірка донорів на можливі інфекційні захворювання.

Як відомо, 10 жовтня державним секретарем МОЗ обрали Артема Янчука.