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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 08:00

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2008. Світова економічна криза дісталася України

2009. У Раді вибухнув "педофілгейт": нардепів БЮТ звинувачують у розбещенні в "Артеку"

2014. Строковикі Нацгвардії влаштували бунт під Адміністрацією президента

2001, субота

– Міністр оборони Олександр Кузьмук, командуючий військами протиповітряної оборони і його заступник, а також керівник навчань ППО подали рапорти про відставку.

Напередодні російська комісія з розслідування причин катастрофи Ту-154 над Чорним морем назвала причину трагедії: влучення зенітної ракети.

"Ми сьогодні не знаємо причин трагедії. Ми знаємо, що ми до неї причетні", – визнав Кузьмук.

2003, понеділок

– Колишній радник президента США Збігнєв Бжезинський впевнений, що на світовій шахівниці Україна нагадує слона: рухається то вперед, то назад.

"Україна спроможна стати членом і НАТО, і Європейського союзу. У неї є необхідний потенціал. Якщо вона справді прагне членства в НАТО та Євросоюзі, то може набути його значно раніше 2017 року", – переконує він.

2004, середа

– Дикція кандидата в президента Віктора Ющенка нормалізувалася, але на обличчі залишається набряк. Під час передвиборчого туру він повідомив журналістам, що після отруєння проходить 10 годин інтенсивної терапії на добу.

Симптоми, виявлені у Ющенка, вказують на звичайне харчове отруєння, розповіли в програмі Дмитра Кисельова на каналі ICTV.

А глава слідчої комісії парламенту Володимир Сівкович сказав, що вони розглядають усі версії. Наприклад, ускладнення, що виникли після ін'єкції для омолодження.

2005, четвер

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович спілкується з жителями Кривого Рогу: "Хоча я розмовляю російською мовою, я люблю Україну не менше, ніж ваші хазяї-мудаки!"

2006, п’ятниця

– Кінець "м'ясної війни". Росія скасувала обмеження на транзит тваринницької продукції через територію України, а також відновила імпорт української яловичини. Заборона трималася з січня 2006 року.

– Процедура виділення земельних ділянок у Києві абсолютно прозора і зрозуміла киянам. У цьому переконаний секретар Київради Олесь Довгий.

2008, понеділок

– Команди президента Ющенка і прем’єра Тимошенко продовжують війну за перевибори до парламенту. РНБО доручила Кабміну невідкладно вирішити питання з фінансування виборів. Гроші є в резервному фонді.

Бютівці блокують роботу Вищого адмінсуду, від рішення якого може залежати доля виборів. Заступника голови ВАСУ госпіталізували через серцевий напад.

А Віктор Ющенко ліквідував Окружний адмінсуд Києва, який нещодавно призупинив президентський указ про дострокові парламентські вибори.

– Світова економічна криза увійшла в гостру фазу. Нацбанк частково обмежив активні операції банків, заборонив достроково видавати депозити і скоротив маржу між курсом купівлі й продажу готівкової валюти до 5%. Таким чином НБУ намагається утримати банківську систему від краху. За два тижні українці вже забрали з банків 6,2 мільярдів гривень.

– Американська The Washington Times пише про загрозу нової великої війни, яка може розпочатися з конфлікту між Росією й Україною.

"Будь-яка спроба Москви роздрібнити її [Україну] зустріне лютий опір. Це призведе до кровопролитної російсько-української війни. У неї неминуче втягнуться Польща і прибалтійські держави – усі вони члени НАТО. Войовничий націоналізм Путіна може розпалити конфлікт у Європі", – підкреслює видання.

2009, вівторок

– Початок "педофілгейту". Вранці регіонал Вадим Колесніченко заявив про зґвалтування дітей в міжнародному дитячому центрі "Артек". Нардеп від БЮТ Григорій Омельченко доповнив, що в справі фігурують прізвища трьох нардепів. У ГПУ підтвердили існування кримінальної справи про розбещення неповнолітніх.

Керівництво "Артеку" заявило: на території центру розбещення неможливе. А глава МВС Юрій Луценко підкреслив, що за сім місяців розслідування справи ніхто про депутатів не згадував, а тепер раптом з’явилися свідчення.

Нарешті стали відомі імена фігурантів скандалу: Віктор Уколов, Сергій Терьохін і Руслан Богдан – всі нардепи з БЮТ. Вони заперечують свою причетність до розбещення. У БЮТ впевнені: цим скандалом хочуть дискредитувати їхню політичну силу.

– Кінець "дипломного скандалу". Президент Віктор Ющенко звільнив заступника глави СБУ Андрія Кислинського, диплом якого, як з'ясували в Міносвіти, було сфальсифіковано. Кислинський рішення президента вважає правильним і збирається до школи – викладати історію.

2010, середа

– Партія регіонів визначилася з партнерами на рівні політичних сил Європи. Це – соціалісти. Голова партії Микола Азаров та голова політичної групи "Прогресивний альянс соціалістів та демократів" Мартін Шульц підписали меморандум про співпрацю.

Про те, чому регіоналам довелося співпрацювати з політичною силою, з якою вони не мають спільної ідеології, пише УП.

2011, четвер

– Після запровадження нового Податкового кодексу в тіньовий сектор економіки відійшла третина малого бізнесу країни. Про це повідомив глава Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко.

А податківці почали розшукувати тіньових робітників за допомогою моніторингу рекламних оголошень.

Конституційний суд оголосив, що міліція не має права затримувати громадян за виявлення непокори. Також він обмежив до трьох діб термін, на який правоохоронці можуть затримати особу без рішення суду.

– СБУ порушила проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко нову справу – за борги корпорації ЄЕСУ (якою Тимошенко керувала в 90-ті) перед Росією. Проте в БЮТ нагадали, що 15 років Росія не пред'являла офіційно якихось претензій до України, і термін давності у цій справі вже сплив.

– Генпрокуратура оголосила в розшук екс-майора Держохорони Миколу Мельниченка. Його підозрюють у державній зраді. Мельниченко перебуває у США і запевняє, що не переховується від слідства.

2012, субота

– У музеї Кам'янця-Подільського з’явилися унікальні експонати: склянка та ручка, якими користувався президент Віктор Янукович.

 

2014, понеділок

Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО. А з полону бойовиків звільнили 18 бійців.

– Бунт військових. У той день, коли президент Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту кандидатуру Степана Полторака на посаду міністра оборони, у Києві протестували військовослужбовці.

Солдати-строковики на базі Нацгвардії у Нових Петрівцях замкнули офіцерів у коморах і рушили до Адміністрації президента. Вони вимагали указу про демобілізацію, тому що термін їхньої служби завершився ще півроку тому. Інша вимога – виплата грошового утримання, яке вони не отримували вже тривалий час. Протестували й у Харкові.

Полторак пообіцяв, що строковики Нацгвардії, які перебувають на службі понад установлений строк, отримають премію, а зарплату військовим видадуть 15-го жовтня. Ввечері протестувальники залишили Банкову.

 

– Терористи з харківської організації "Оплот" розстріляли машину швидкої допомоги біля населеного пункту Широке в Донецькій області. Вбито трьох: водія, лікаря та пацієнта. Пізніше бойовики визнають, що були п’яні та вирішили, що у "швидкій" – українські військові.

2015, вівторок

– Міжнародні слідчі у справі про катастрофу Боїнга MH17 дійшли висновку, що літак було збито ракетою з комплексу "Бук".

Віце-прем’єр Геннадій Зубко розповів, що ракету було випущено з території, контрольованої бойовиками. А в Росії заявили, що ракету, з якої збили Боїнг, було знято з озброєння російської армії ще в 2011 році.

2016, четвер

– Бойовики не виконують угоди про розведення сил на лінії зіткнення, заявили у Спільному центрі з контролю та координації. Угоди було досягнуто 21 вересня в Мінську. За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. У Міноборони проінформували: поки бойовики продовжують обстріли, розведення сил неможливе.

– В Одеській області оголошено надзвичайний стан. Через сильний вітер, обвалення дерев і ліній електропередач загинули три особи, в тому числі 11-річна дитина.

Через зливи підтоплює будинки. Знеструмлено 151 населений пункт.

 
 
 

Рустем Халілов, для УП

Теми: Україна XXI
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