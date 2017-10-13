Штаб АТО: терористи гатять із мінометів і БМП, поранений бієць

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 06:52

Минула ніч у районі проведення АТО завершилася без докорінних змін в обстановці.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За інформацією штабу, противник й надалі сконцентровував вогневу активність на Донецькому напрямку, застосовуючи при цьому міномети та увесь спектр піхотного озброєння.

Увечері бойовики декілька годин обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19 години противник випустив 6 мін калібру 82 міліметри по захисниках Верхньоторецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала і неподалік Кам’янки. 

На Приморському напрямку проросійські найманці двічі били по оборонцях Водяного з великокаліберних кулеметів та автоматичного гранатомету. Також двічі під кулеметний вогонь потрапили укріплення сил АТО неподалік Старогнатівки. А протитанковий гранатомет ворога бив біля Павлополя. 

На Луганському напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише близько 18 години окупанти обстріляли з кулемету наш опорний пункт неподалік Новоолександрівки.

"За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир`я. Збройні Сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", – повідомили в штабі АТО.

Теми: "ДНР" "ЛНР" АТО
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