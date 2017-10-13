Данилюк назвав «спекуляціями» розмови про розірвання співпраці з МВФ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив наміри України продовжувати виконання програми з розширеного кредитування, незважаючи на складність переговорів про виділення наступного траншу.

Про це він розповів під час перебування у Вашингтоні, де бере участь у зборах МВФ і Світового банку, повідомляє Укрінформ.

"Ми цінуємо нашу співпрацю з МВФ і Світовим банком, а ті, хто намагається зараз спотворити це, просто грають проти інтересів України. Не звертайте уваги, це взагалі спекуляції", – підкреслив Данилюк.

За словами міністра, Україна не має жодного наміру припиняти своєї участі в програмі МВФ.

"Ми маємо намір не те, щоб продовжувати, а успішно виконати програму з МВФ для того, щоб в 2019 році, після її завершення, мати сильну й успішну економіку", – підсумував політик.

Як повідомлялося, 7 жовтня Reuters інформував про те, що Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.