СБУ знову відкрила в'їзд іспанським журналістам, що працювали в ОРДЛО

Служба безпеки України відновила дозвіл на в'їзд двом іспанським журналістам Антоніу Памплієзі та Мануелю Анхелю Састре.

Про це повідомила у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

"Дослухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в’їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієзі та Мануелю Анхелю Састре", - написала вона.

Водночас речниця запевнила, що при наявності законних підстав, загрози національній безпеці, спецслужба й надалі вживатиме такі обмежувальні заходи, у тому числі й щодо журналістів.

"Треба усвідомлювати, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії й надалі ставатиме усе більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - зазначила вона.

Гітлянська висловила жаль, що подібні до іспанців медійники галасують про начебто утиски і отримують громадську підтримку, і ця "досконала демагогія" іноді спрацьовує.

Як відомо, наприкінці вересня Іспанія висловила обурення з приводу того, що Памплієгу і Састре видворили з України.

В СБУ пояснили, що їх не пустили в Україну з огляду на антиукраїнську діяльність при написанні статей про війну в ОРДЛО, де лунають звинувачення в бік української влади та армії.

У 2015 році вони були включені до чорного списку громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з них у травні 2016 року.

Однак деякі журналістські матеріали справді могли викликати занепокоєння СБУ, і журналісти підтверджують своє авторство щодо них. Так, в одному зі своїх останніх дописів в Instagram Антоніо Памплієга нагадує про "бомбардування Первомайська українською армією" у 2014 році.

А у дописі від 24 серпня минулого року він наводить дані про унікальну промисловість Донбасу і додає таку цитату співрозмовника, керівника шахти ім. Челюскінців на окупованій частині Донбасу: "Київська влада це добре знає, саме тому намагається покінчити з економікою регіону за допомогою обстрілів. Адже покінчити з шахтами - це означає знищення засобів для існування для тисяч сімей в регіоні і приречення їх на голодну смерть. Війна - це противна річ".

В його статті від 2014 року за назвою "В глибинах Донбасу: українська війна затоплює знамениті шахти", звідки взято цю цитату, відсутня думка української сторони і лише наводиться інформація про те, як українська армія знищує інфраструктуру Донбасу.

Українська правда