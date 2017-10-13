Екс-мер Миколаєва оскаржує свою відставку

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 10:34

Колишній мер Миколаєва Олександр Сенкевич оскаржує в суді рішення Миколаївської міської ради про його відставку.

Про це повідомляється на сайті Центрального районного суду Миколаєва.

12 жовтня до суду надійшла позовна заява від Сєнкевича до Миколаївської міськради щодо скасування рішення міськради "Про дострокове припинення повноважень міського голови" від 5 жовтня 2017 року.

Автоматизована система документообігу суду розподілила справу на суддю Олександра Чулупа.

Час та дату судового засідання у вказаному провадженні повідомлять окремо.

Як відомо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинили його повноваження.

8 жовтня на Соборній площі міста провели віче на підтримку Сенкевича, який очолює Миколаївську міську організацію "Самопомочі".

Теми: Миколаїв місцева влада суд
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