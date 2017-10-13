Поліція з порушеннями викинула з тендеру "Трейд Коммодіті" – ЗМІ

Нацполіція 9 жовтня відмінила закупівлю пального на 380 млн грн у компанії "Трейд Коммодіті" і зробила це незаконно.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані в системі електронних торгів Prozorro.

"Пропозиції "Трейд Коммодіті" по всім 6 лотам були відхилені через те, що фірма не виконала одну з ключових вимог замовника – мати достатню кількість автозаправок у всіх областях та кількох окремо вказаних містах", - йдеться в поясненні.

Однак фірма оскаржила це рішення в Антимонопольному комітеті. Компанія вказала, що замовник за законом мав надати учаснику можливість подати уточнені документи протягом 24 годин з моменту його ознайомлення про рішення конкурсного комітету.

АМКУ задовольнив скаргу "Трейд Коммодіті" в частині відхилення його заявки, а також в частині визначення поліцією переможцями торгів по іншим лотам фірми "ОККО контракт", "Нафтотрейд ресурс" і "Техойл рітейл".

Проте поліція не стала виконувати рішення АМКУ, пославшись на відсутність "технічної можливості" повернути "Трейд Коммодіті" на стадію оцінки по лотам 2 – 6, а відтак відмінили торги по всім 6 лотам.

Водночас, пишуть "Наші гроші", Національна поліція насправді могла виконати рішення АМКУ принаймні по одному з 6 лотів, однак не стала цього робити.

Видання пояснило, що "Трейд Коммодіті" подала одну скаргу на всі 6 лотів, але система Prozorro дозволяє підватажувати скарги АМКУ лише під один лот. З огляду на це замовник стикається з проблемою, що він зрештою може виконати рішення АМКУ тільки по тому лоту, де підвантажена скарга.

Як повідомлялося, у поліції мають свою версію відмови від пального "Трейд Коммодіті".

12 жовтня директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що компанія намагалася використати схему для виграшу в тендері. Суть її полягає в тому, що учасник тендеру занижує під час електронного аукціону ціни на бензин до неадекватного рівня, але після перемоги звертається до замовника з вимогою про підвищення ціни через те, що вона є нижчою від ринкової.