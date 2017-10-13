6 затриманих у Бахчисараї кримських татар арештували

Суд в анексованому Росією Криму арештував 6 активістів кримськотатарського руху, затриманих у Бахчисараї.



Про це на брифінгу сказав адвокат Еміль Курбедінов, передають "Українські новини".



Він повідомив, що запобіжний захід обирали 12 жовтня, до півночі.



"Вчора суд арештував на 2 місяці цих 6 активістів", – сказав адвокат.



За словами Курбедінова, всі затримані є активістами кримськотатарського руху, зокрема організації "Кримська солідарність". Вони допомагали політв'язням, проводили акції протесту тощо.

Також адвокат повідомив, що до суду для підтримки арештованих вийшли понад 300 місцевих жителів, які вимагали припинити репресії на Кримському півострові.



За його словами, кількість незаконних затримань і арештів кримських татар суттєво збільшилася з вересня поточного року.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца з приводу арештів написала у Twitter: "Чергові злочинні дії окупаційного режиму. Цілеспрямоване придушення кримських татар. Але свободу не зламати. Боремось далі!".

Як відомо, 11 жовтня у Бахчисараї пройшли обшуки у декількох кримських татар. За результатами обшуків затримали 6 осіб, крім того, затримали щонайменше 9 активістів, які прийшли підтримати співвітчизників під час обшуків.



Дев'ятьом затриманим того ж дня присудили штрафи.



Міністерство закордонних справ України протестує проти проведення обшуків і затримання російськими силовиками активістів кримськотатарського руху в Бахчисараї.



МЗС закликає світ активно виступити на захист прав і свобод жителів Криму і змусити Росію припинити незаконні дії щодо незгодних з окупацією.