Клімкін повідомив про подальшу долю скандального закону про освіту

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна "може" врахувати висновки Венеційської комісії щодо українського закону про освіту, але не пообіцяв, що зробить це.

Про це він сказав у п'ятницю під час виступу в Румунії за результатами зустрічі з головою МЗС цієї країни Теодором Мелешкану.

"Ми матимемо змогу врахувати і висновки Венеційської комісії, і результати подальших консультацій з громадами", - зазначив Клімкін.

За його словами, висновки комісії можна також врахувати під час розробки ще одного закону – про середню освіту.

"Ми говорили (з Мелешкану – ред.) про те, щоб, можливо, спільно відвідати румунські громади в Україні. Можливо, взяти з собою когось із парламентарів, представників нашого Міністерства освіти, щоб знайти механізм імплементації закону про освіту", - сказав міністр.

Він пообіцяв, що результати зустрічі з румунським колегою обговорить з міністром освіти України Лілією Гриневич та народними депутатами, щоб з'ясувати, "яким чином продовжити ці контакти, щоб була чітка логіка наших подальших дій".

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту", яким, зокрема, запроваджують 12-річну середню освіту, а мовою освітнього процесу в навчальних закладах визнають державну мову – українську.

В Угорщині, Румунії, Польщі, Болгарії й Греції висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

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Але 25 вересня президент Петро Порошенко підписав його.

На думку Порошенка, висновки Ради Європи щодо закону України про освіту і наслідки переговорів із сусідніми країнами можна врахувати в новій редакції закону про середню освіту.

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28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін спрямував закон про освіту на експертизу до Венеційської комісії.

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе прогнозує, що Венеційська комісія надасть свої висновки до січня.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи засудила мовну норму нового закону про освіту без консультацій із представниками нацменшин і закликала Україну врахувати всі без винятку рекомендації Венеційської комісії.

Євген Кізілов, УП