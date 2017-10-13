Снайпер бойовиків прострелив плече прикордоннику
Снайпер-терорист влучив в українського прикордонника, що ніс варту на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" у Донецькій області.
Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
"У результаті вогню під час виконання службових обов’язків на контрольному посту "Мар’їнка" отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Краматорського прикордонного загону. Куля влучила прикордоннику в плече", - розповідають у ДПСУ.
За інформацією служби, пораненому військовослужбовцю відразу надали першу медичну допомогу та каретою "швидкої" відвезли до лікарні міста Курахове.
"На даний момент життю та здоров’ю пораненого нічого не загрожує", - зазначається в повідомленні.
Про цей випадок було поінформовано штаб АТО та представників ОБСЄ.
Українська правда
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