У Путіна відреагували на слова Земана про викуп Криму

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 15:14

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента Чехії про Крим,  заявив, що Росія не анексувала Крим.  

Про це він сказав журналістам, повідомляє російське агентство РИА Новости.

"В юридичному плані ні про яку анексії, ні в фактологічному, ні юридичному плані, ні про яку анексії, звичайно, говорити не можна. Це неправильно, і, відповідно, не може йти мови ні про яку компенсацію", - сказав він.

За словами Пєскова Верховна рада Криму "ухвалила рішення про вихід з України на тлі перевороту, який відбувся, і на тлі загрози екстремізму, яка розвивалася на тлі цього перевороту і частково, на жаль, розвивається і досі".

"Після цього було прийняте рішення про вступ в РФ, яке було прийняте Російською Федерацією. Тому саме формулювання про те, що подібні дії можуть урегульовуватись якимось викупом, з нашої точки зору, звичайно, не зовсім правильні, точніше кажучи, зовсім неправильні", - додав він.

Як відомо, 10 жовтня під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що таку заяву могла зробити лише хвора людина.

Теми: Крим анексія Росія Чехія
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