Жебрівський отримав відповідь від СБУ щодо звинувачень Савченко

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:26

Служба безпеки не бачить підстав для перевірки заяви народного депутата Надії Савченко щодо звинувачень у контрабанді на адресу глави Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Такий висновок можна зробити із відповіді СБУ на запит Жебрівського, яку він оприлюднив 13 жовтня у Facebook.

"Повідомляємо, що викладені у зверненні відомості не містять достатніх даних для вжиття заходів реагування в межах визначених законом повноважень", – йдеться в документі.

В СБУ також нагадують, що "питання щодо приниження честі та гідності носять цивільно-правовий характер та вирішуються у судовому порядку".

 

Жебрівський нагадав, що з уст Савченко прозвучало звинувачення на його адресу в "організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях".

"Вважаю, що ця брехлива безпідставна заява принижує не лише мене як посадову особу, а й державний орган, який я очолюю. Тому звернувся до СБУ та НАБУ з вимогою провести перевірку озвучених нардепом заяв. Чекаю відповіді від НАБУ", – пише Жебрівський.

Як повідомлялось, голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль погрожував подати в суд на народного депутата Надію Савченко через звинувачення в контрабанді сигарет із ОРДЛО в країни Євросоюзу.

Українська правда

Теми: Савченко контрабанда Жебрівський
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