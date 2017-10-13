Прокуратура повідомила про підозру Кузьміну
Прокуратура вручила підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Ренату Кузьміну.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Зазначається, що прокуратурою Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-першого заступника генпрокурора і директора державного підприємства "Комплекс відпочинку Пуща-Водиця" Державного управління справами.
"За результатами досудового розслідування 12.10.2017 заступник Генерального прокурора України склав письмове повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що на теперішній час вжитими заходами "встановити місцеперебування цієї підозрюваної особи не виявилося можливим".
"Відповідно до вимог КПК України підозрюваного оголошено у розшук, проведення якого доручено Нацполіції України та вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу", - повідомили в ГПУ.
Також прокуратура повідомляє, що 12 жовтня заступник ГПУ у присутності адвоката повідомив про підозру директору ДП "Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця".
Наразі, згідно з повідомленням ГПУ, на розгляді в суді перебувають клопотання прокурора про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та відсторонення від посади.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2008-2010 років на той час заступник та у подальшому перший заступник Генерального прокурора України, діючи за попередньою змовою в групі із директором ДП "Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця"… вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП "Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця"…, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій самовільно зайнятій державній земельній ділянці рекреаційного призначення", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що внаслідок дій підозрюваних державі завдано шкоду в розмірі понад 1,2 млн грн.
"Також, унаслідок зазначених злочинів у грудні 2010 року на той час перший заступник Генерального прокурора України протиправно набув у власність зазначене нерухоме майно незаконного походження, яке у 2010 році становило ринкову вартість майже 8,4 млн грн, що згідно з п. 3 примітки до ст. 209 КК України, перевищує 18 тис неоподаткованих мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром", - заявили в ГПУ.
На зазначене майно накладено арешт.
На своїй сторінці у Facebook Кузьмін написав, що ГПУ фабрикує справи проти нього, а Луценко мститься йому.
"Подача мною заяви до ЄСПЛ про порушення Генпрокуратурою прав потерпілої у справі Бузини, моя доповідь в Європарламенті про масові порушення прав людини в Україні, а також реєстрація і розслідування десятка кримінальних проваджень проти генерального прокурора, розпочатих за результатами розгляду судами моїх заяв, викликали цілком прогнозовану реакцію Юрія Луценка", - написав він.
"Він вирішив помститися мені звичним для себе способом з метою моєї дискредитації змусив підлеглих сфальсифікувати проти мене ще одну кримінальну справу. Сьогодні, 12 жовтня, заступник генпрокурора Столярчук направив мені поштою підписану ним же "підозру" в розкраданні мною у самого себе власного будинку, який я по вирішенню КМДА побудував майже 10 років тому за власні кошти. Дурніші цього звинувачення була хіба що "підозра", спрямована Андрію Портнову - його звинуватили в розкраданні власної зарплати", - додав Кузьмін.
Як відомо, ще у 2016 році ГПУ повідомляла, що проводить досудове розслідування за підозрою Віктора Януковича у заволодінні спільно з іншими посадовцями державним майном, а саме комплексом "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" на загальну суму понад 540 млн. грн.; ділянкою 17, 48 га у заповіднику Сухолуччя на суму 22,5 млн. грн; за фактом одержання хабаря 26,6 млн. грн під виглядом авторської винагороди від ТОВ "Друкарня "Новий світ", а також незаконного створення та фінансування за рахунок держбюджету на суму 220 млн грн телекомунікаційної мережі спеціального призначення на базі "Укртелекому".
Украинская правда
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