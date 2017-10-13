В Україні заборонили всі фільми компанії "Медіа Маркет"

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 19:18

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі фільми компанії "Медіа Маркет".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Таким чином, були анульовані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів "Мої чужі діти" (реж. В. Нетецький), "Дзвінок з минулого" (реж. С. Васьковський) та "Любов не обдуриш" (реж. А.Задворний) та "Всупереч всьому" (реж. А. Задворний.

Українська правда

Теми: кіно
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