Грицак: Бойовики тримають у заручниках 152 українців

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 22:25

У заручиниках проросійських бойовиків перебувають 152 українських громадянина.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

"За інформацією СБУ на сьогодні у заручниках так званих "ДНР/ЛНР" перебувають 152 українських громадянина, ще 404 ‒ вважаються зниклими безвісти. На території Росії незаконно утримуються десятки наших співвітчизників", - зазначив він.

Як відомо, у липні радник глави СБУ Юрій Тандит повідомляв, що терористи ОРДЛО утримують в полоні більше 137 українців.

Українська правда

Теми: СБУ полонені Росія
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