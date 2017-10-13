У Запорізькій області зафіксували перевищення епідпорогу ГРВІ
У Запорізькій області зафіксували перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ.
Про це повідомляється в інформаційному бюлетені "Грип та ГРВІ в Україні" за 2-8 жовтня.
Згідно з інформацією, протягом минулого тижня активність грипу в регіонах України залишалася низькою.
На гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) захворіла 152 551 людина, що типово для цієї пори року, зазначається у доповіді.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Луганській областях. В Запорізькій області спостерігається епідемічний підйом захворюваності за рахунок респіраторної групи збудників, епідпоріг за звітний тиждень перевищений на 4,5 %.
В інших областях ситуація типова для осені.
Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років.
Смертей через ускладнення від грипу минулого тижня не зафіксовано.
Українська правда
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