У Косові побили відомого журналіста-розслідувача

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Субота, 14 жовтня 2017, 00:50
Вехбі Каджтазі
Вехбі Каджтазі

У Косові побили відомого журналіста-розслідувача Вехбі Каджтазі, який очолює сайт Insajderi. Напад стався 13 жовтня у кафе Приштини.

Про це пише Радіо Свобода.

Місцеві медіа оприлюднили фотографії Каджтазі із синцями і кров’ю на обличчі.

Прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай засудив напад, назвавши неприпустимим насильство проти журналістів.

Спілка журналістів Косова закликала поліцію розслідувати напад, зазначивши, що на Вехбі Каджтазі вже вчиняли напад, але винуватців так і не знайшли.

За повідомленням Insajderi, поліція затримала підозрюваного на ім’я Фатон Рамадані, який сказав, що напад був відплатою за повідомлення сайту про депутата Мілайму Зеку.

Два місяці тому був вчинений напад на редактора видання Insajderi Паріма Оллюрі біля його будинку у Приштині.

Посол США у Приштині Ґреґ Делаві зазначив у Twitter: "дуже шкода, що на журналістів у Косові досі чиниться фізичний тиск".

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