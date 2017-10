Держдеп: США залишаються в ядерній угоді з Іраном

США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Про це представник Держдепу Гетер Науерт написала в twitter.

"Не обманюйтеcь заголовками ТВ: ми залишаємося в ядерній угоді з Іраной, в той час як ми розширюємо наш підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану і т. д.", - написала вона.

Don't be fooled by TV headlines:We ARE staying in #IranNuclearDeal while we broaden our approach to account for Iran's terror activities etc