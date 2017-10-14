СК РФ допитав Тюріна як свідка у справі Ворненкова, той все заперечує

Кримінальний авторитет Володимир Тюрін, якого звинувачують в організації вбивства Дениса Вороненкова, в Слідчому комітеті РФ заявив про відсутність мотивів для скоєння цього злочину.

Про це пише "Коммерсант".

Слідчий комітет Росії допитав колишнього цивільного чоловіка оперної співачки Марії Максакової Володимира Тюріна в якості свідка у справі про вбивство в Києві її чоловіка екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Відповідаючи на питання, Тюрін пояснив, що будь-якої неприязні до Вороненкова він не відчував і почуття ревнощів теж, оскільки розлучився з Максаковою задовго до того, як вона стала зустрічатися з депутатом від КПРФ.

За словами Тюріна, з Вороненковим його шляхи по бізнесу ніколи не перетиналися - вони не були навіть знайомі. Відповідно, як стверджує "авторитет", між ними не було і ніяких конфліктів. Заперечує він і будь-які зв'язки зі спецслужбами, а звинувачення, висунуті проти нього Генпрокуратурою України, називає маячнею.

За що могли вбити Дениса Вороненкова, "авторитет" не знає.

При цьому він підкреслив, що для себе особисто не бачить ніякої вигоди від смерті Вороненкова.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що мотивом вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії і особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.

Вороненков був свідком у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

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