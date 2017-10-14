Волкер і Чалий обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі

170 переглядів
Субота, 14 жовтня 2017, 06:19

Посол України в США Валерій Чалий обговорив ситуацію на Донбасі зі Спеціальним представником США з питань України, Послом Куртом Волкером.

Про це  повідомляє Посольство України в США.

"Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН",  - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.

Росія ж бачить роль миротворців на Донбасі лише в тому, щоб охороняти спостерігачів ОБСЄ, і побоюється повернення контролю над захопленою територією Україні.

Теми: Донбас миротворці США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики 9 разів обстрілювали ЗСУ і 4 рази отримували відповідь 13 жовтня 2017, 18:35
Снайпер бойовиків прострелив плече прикордоннику 13 жовтня 2017, 14:54
Бойовики відмовилися зустрітися з Хугом 13 жовтня 2017, 14:32
powered by lun.ua
Головні новини
NBC: Манафорт за 10 років "позичив" у Дерипаски $60 млн
Матіос: 150 км кордону з Угорщиною не контролюються
Тимошенко заявила про намір балотуватися на пост президента
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
еротика

Це не Playboy: оголені тіла крізь історичні фото

те, що треба

8 TED до Міжнародного дня дівчаток: супергерої, свобода і секс

перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво