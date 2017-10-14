Волкер і Чалий обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі
Посол України в США Валерій Чалий обговорив ситуацію на Донбасі зі Спеціальним представником США з питань України, Послом Куртом Волкером.
Про це повідомляє Посольство України в США.
"Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.
Росія ж бачить роль миротворців на Донбасі лише в тому, щоб охороняти спостерігачів ОБСЄ, і побоюється повернення контролю над захопленою територією Україні.
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