Волкер і Чалий обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі

Посол України в США Валерій Чалий обговорив ситуацію на Донбасі зі Спеціальним представником США з питань України, Послом Куртом Волкером.

Про це повідомляє Посольство України в США.

"Дипломати обговорили ситуацію, спричинену російською агресією на Донбасі та подальші кроки для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом запровадження миротворчої місії під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.

Росія ж бачить роль миротворців на Донбасі лише в тому, щоб охороняти спостерігачів ОБСЄ, і побоюється повернення контролю над захопленою територією Україні.