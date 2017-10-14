Посол: Сербія ігнорує дані про участь своїх громадян у війні на Донбасі

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Субота, 14 жовтня 2017, 07:25

Українська сторона інформувала Белград про участь сербських громадян у конфлікті на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, але реакції сербської сторони на це не отримала.

Про це розказав посол України в Сербії Олександр Александрович, пише Радіо Свобода.

"Ми посилали інформацію урядові Сербії, але, на жаль, не отримали відповіді", – сказав посол.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не розуміє зауважень українського посла.

Вучич заявив, що Україна є дружньою для Сербії країною, і додав, що сербські суди ухвалили вердикти щодо осіб, які воювали за кордоном.

"Не знаю, що ще ми маємо зробити. Жодна людина не має дозволу державних органів Сербії брати участь у воєнних діях за кордоном, на Донбасі, у Криму чи в будь-якій частині конфлікту між Росією і Україною", – сказав Вучич.

Як повідомлялось, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що  з початку війни на сході України на боці бойовиків ОРЛО воювали більше 300 громадян Сербії.

Теми: Сербія Донбас тероризм руський мир
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