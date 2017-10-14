Через свято нардепи почнуть роботу у вівторок і лише з полудня
У вівторок ранкове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 13:00 і триватиме лише 1 годину.
Про це йдеться у повідомленні апарату ВР на сайті парламенту.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відбуватиметься з 13:00 до 14:00", - зазначено у повідомленні.
Засідання погоджувальної ради у зв'язку із Днем захисника України перенесено з понеділка на 10:00 вівторка.
Вечірнє пленарне засідання Парламенту відбудеться з 16:00 до 18:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.