У Харкові пам'ятник УПА облили фарбою

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Субота, 14 жовтня 2017, 15:52

У "Молодіжному" парку Харкова невідомі облили пам'ятник воїнам УПА червоною фарбою. 

Про це 14 жовтня повідомили у поліції Харківської області.

Поліція встановлює осіб, причетних до вказаного правопорушення.

До поліції з заявами за даним фактом ніхто з громадян не звертався.

Інформацію зареєстровано, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. 

 
 

Окрім того у Харківській області невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці на теріторії парку "Слави". 

Як зазначили у поліції, внаслідок дій зловмсинків на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові лицювальні плитки.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

 

Українська правда 

Теми: Харків поліція
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