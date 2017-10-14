"Нацкорпус" планує відновити акції з блокування російського бізнесу

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Субота, 14 жовтня 2017, 16:38

Партія "Національний корпус" має намір відновити акції з блокування російського бізнесу в Україні. 

Про це 14 жовтня після з'їзду партії заявив голова партії, позафракційний нардеп Андрій Білецький, повідомляють Українські новини. 

Він зазначив, що націоналісти складають список російських компаній, що працюють в Україні.

"Створено так званий "чорний список". Коли він остаточно наповниться, ми перейдемо до практичних дій", - заявив Білецький. 

З його слів, практичні дії передбачають силові акції та законодавчу роботу.

Білецький прогнозує, що ці акції почнуться наприкінці осені.

Теми: Росія Білецький
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