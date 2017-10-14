ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"

2263 перегляди
Субота, 14 жовтня 2017, 17:51

У ФСБ повідомили про затримання співробітниками російських спецслужб 6 громадян України, "які порушили російський держкордон з метою контрабанди близько 20 тонн сільгосппродукції".

Про це 14 жовтня повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

Згідно з повідомленням, затримані "ховалися в одному з вагонів потяга, що прямував за маршрутом Куп'янськ (Україна) - Валуйки (Бєлгородська область)".

Поїзд, не доїжджаючи до кордону з РФ, зробив "несанкціоновану зупинку" для вивантаження контрабанди, заявили в ФСБ.

"Щодо затриманих наразі проводиться перевірка. Двох машиністів поїзда - також громадян України - притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення режиму держкордону)", - повідомили у ФСБ.

Санкція за цією статтею тягне за собою адміністративний штраф в розмірі від 2 до 5 тис. рублів з адміністративним видворенням за межі РФ або без такого.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Медведчук заступився за чиновників, яких хочуть штрафувати за поїздки до РФ 14 жовтня 2017, 16:58
"Нацкорпус" планує відновити акції з блокування російського бізнесу 14 жовтня 2017, 16:38
Екс-главу аппарату Білого дому допитали у справі втручання РФ у вибори 14 жовтня 2017, 11:47
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві на вулиці Грушевського відновили “ікони Революції”
ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"
У Криму затримали понад 30 учасників одиночних пікетів
Держспецзв'язку попереджає про нові можливі кібератаки
Усі новини
Б'юті-фото

4 історії про те, як хлопці захотіли побути принцесами

Дослідження

Чи(м) живе українська наука? Опитування вчених

ФОТО / ВІДЕО

Як фотограф із Британії "наближає" комах до людей