Поліція нарахувала на Марші Слави 10 тисяч учасників

651 перегляд
Субота, 14 жовтня 2017, 21:31

Участь у Марші Слави в Києві взяли близько 10 тисяч осіб, захід відбувся без порушень правопорядку. 

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба НП.

За словами Крищенка, за порядком у Києві стежили 4500 співробітників поліції та Нацгвардії.

"За приблизними підрахунками, до маршу долучилися близько 10 тисяч осіб. Порушень правопорядку зафіксовано не було", - зазначив він. 

Як повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, основний акцент правоохоронці зробили "на роботі антиконфліктних груп, патрульної поліції та тактичних підрозділів". 

Поліція працюватиме у посиленому режимі до завершення всіх заходів, повідомили у столичному главку НП.

Як відомо, Марш Слави, у якому за різними оцінками брали участь від 13 до 20 тис. осіб, відбувся на центральних вулицях Києва та завершився на Контрактовій площі концертом на честь 75-річчя УПА та Дня захисника України. 

Українська правда 

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві на Грушевського відновили "ікони Революції" 14 жовтня 2017, 18:47
Марш Слави: Йдуть Майданом, запалили смолоскипи та фаєри 14 жовтня 2017, 18:18
У центрі Києва чоловіка затримали за нацистське вітання 14 жовтня 2017, 17:18
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві на Грушевського відновили "ікони Революції"
ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"
У Криму затримали понад 30 учасників одиночних пікетів
Держспецзв'язку попереджає про нові можливі кібератаки
Усі новини
Афіша

Куди піти 13-15 жовтня

Фото

Фотограф 9 років знімав, як ті самі люди йдуть на роботу

Б'юті-фото

4 історії про те, як хлопці захотіли побути принцесами