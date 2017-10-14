На Закарпатті кажуть, що в оренді - не лише ділянки кордону з Угорщиною

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Субота, 14 жовтня 2017, 23:07

Здано в оренду або приватизовано не лише ділянки на межі з Угорщиною, але також з Румунією і Словаччиною.

Про це заявив спікер Закарпатської ОДА Ярослав Галас в ефірі "112 Україна".

За його словами, ділянка кордону з Угорщиною з приватизованою землею охоронялася належним чином, а її протяжність становить не 150 км, а 130.

Аналогічна ситуація - на кордоні з Румунією і Словаччиною, заявив Галас.

"Військовий прокурор (Анатолій Матіос) неточно висловився: ділянки, які підходять до держкордону, були приватизовані або здані в оренду не лише на україно-угорському кордоні, а й на україно-словацькому та україно-румунському. З Угорщиною у нас 130 км держкордону, тому 150 - неточна інформація. Попри те, що ці ділянки були приватизовані або здані в оренду, вони охоронялися належним чином", - заявив спікер ОДА.

За словами Галаса, сільради мали підстави роздати прилеглі до кордону землі у приватні руки.

"Формально важко довести, що ці землі дійсно були нічиїми, тому що у прикордонників на них не було державних актів. Сільради, знаючи, що земля прилягає до контрольної смузі, не мали права видавати, але формально мали підстави ці землі видати у приватні руки" , - пояснив Галас.

Як відомо, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 150 км українського кордону з Угорщиною є приватними земельними ділянками і не контролюються прикордонниками.

У свою чергу у ДПСУ заявили, що вживають усіх заходів, щоб повернути у державну власність земельні ділянки, розташовані вздовж лінії державного кордону в Закарпатській області, а Держприкордонслужба "у повному обсязі здійснює охорону державного кордону, його патрулювання та виконання інших завдань".

Теми: Закарпаття кордон Угорщина Румунія Словаччина
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