Низка штатів судяться із Трампом через медичне страхування

305 переглядів
Субота, 14 жовтня 2017, 23:49

Майже 20 штатів США у п`ятницю, 13 жовтня, подали до суду на президента Дональда Трампа через його рішення припинити субсидування медичних страховок для людей з низькими доходами.

Про це повідомляє DW.

Серед скаржників на указ – штати Каліфорнія, Нью-Йорк, Коннектикут, Кентуккі, Массачусетс та інші.

Генпрокурор штату Коннектикут Джордж Депсен мотивував позов тим, що рішення Трампа спричинить стрибок цін на медичне страхування і збільшить грошове навантаження на американців.

Подібний прогноз висловили і шість медичних асоціацій, які загалом об`єднують 560 тисяч лікарів та студентів медичних факультетів США.

Як відомо, у четвер, 12 жовтня, Дональд Трамп підписав указ про зменшення впливу програми Obamacare.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Екс-главу аппарату Білого дому допитали у справі втручання РФ у вибори 14 жовтня 2017, 11:47
Волкер і Чалий обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі 14 жовтня 2017, 06:19
NBC: Манафорт за 10 років "позичив" у Дерипаски $60 млн 14 жовтня 2017, 05:02
powered by lun.ua
Головні новини
У мережі почався флешмоб з вимогою пустити лікарів до Гриба
У Києві на Грушевського відновили "ікони Революції"
ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"
У Криму затримали понад 30 учасників одиночних пікетів
Усі новини
мандри

Як подорожувати економно й по кишені: поради тревел-блогерів

архітектура

Від винних підвалів і складів – до вистави. Перший підземний театр в Одесі

тренд

"...І про чемність в дорозі": метро Лос-Анджелеса зняло відео з монстром