Молдова підтвердила загибель своїх громадян в авіакатастрофі у Кот-д`Івуарі
Четверо громадян Молдови загинули у результаті аварії вантажного літака біля Абіджана (Кот-д`Івуар).
Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції, повідомляє Укрінформ.
За словами прес-служби відомства, усього на борту літака знаходилися 10 осіб, шестеро з яких – піддані Молдови.
Також повідомляється, що інші потерпілі доставлені у місцеві лікарні.
Як відомо, у суботу, 14 жовтня літак, який транспортував вантаж для французької армії, упав в Атлантичний океан біля узбережжя Кот-д`Івуару.
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