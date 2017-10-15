У Києві відкрили мурал з Павлом II, який розмалювали антипольськими написами

На столичному Печерську відкрили мурал з образом Папи Римського Іоанна Павла II, на якому напередодні вандали нанесли свастику і написи антипольської спрямованості.

Як повідомляє "Інтерфакс-Укрїина", будинок із зображенням понтифіка знаходиться на перехресті вулиці Івана Павла II і бульвару Марії Приймаченко.

Невідомі нанесли на стіну будинку написи "унія не пройде", "польська собача кров" і т.і. Поліція зафіксувала цей факт і встановила, що написи були нанесені в ніч на суботу.

Стіну з барельєфом відновили, вулицю патрулювали правоохоронці.

Як зазначив посол Польщі в Україні Ян Пєкло 15 жовтня, відкриття мурала має символічне значення.

"Москва не хоче, щоб Україна була частиною загального європейського простору, простору миру і благополуччя. Дуже важливо, що Папа знав про це і для цього він приїжджав в Україну. Нам необхідно просувати цей простір до східного кордону України", - зазначив він.

Інцидент з нанесенням антипольських написів на стіну з муралом Пекло вважає не останнім.

"Це не в перший і не в останній раз, є люди, незадоволені тим, що відносини Польщі та України дуже хороші", - зазначив Пекло.

При цьому він не виключив наявність політичної складової в цьому інциденті і банальне хуліганство.

За фактом порушення поліція відкрила справу за ч.1 ст.161 КК - "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії", повідомили у прес-службі столичного главку НП.