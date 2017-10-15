Аброськін похвалився, що в Україні розкривають 88% умисних вбивств та замахів

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Неділя, 15 жовтня 2017, 17:54

У 2017 році рівень розкриття умисних вбивств та замахів, урахуванням минулих років, становить 88%.

Про це 15 жовтня заявив перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба МВС.

За його даними, за 9 місяців поточного року відбулося 1185 умисних вбивств та замахів, що є найнижчим показником за останні 10 років.

"Останні випадки - в Одесі та Черкасах... Тиждень знадобився поліції, аби встановити та затримати причетних до скоєння резонансних вбивств на території країни", ‑ заявив Аброськін.

Як відомо, 4 жовтня в Одесі невідомий скоїв замах на вбивство посадовця Одеської облради.

12 жовтня було встановлено та затримано підозрюваних у скоєнні злочину, судом обрано міру запобіжного заходу ‑ тримання під вартою.

У Черкаській області 12 вересня було викрадено місцевого жителя, його труп з численними тілесними ушкодженнями та ознаками насильницької смерті виявили у м.Сміла.

На початку жовтня поліція встановила осіб, причетних до викрадення потерпілого та його вбивства. Суд заарештував на два місяця особу, підозрювану у скоєнні вбивства з можливістю внесення застави в сумі 56 тисяч гривень.

Українська правда 

Теми: поліція
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