Бойовики зосередили вогонь на луганському напрямку, поранено військового

295 переглядів
Неділя, 15 жовтня 2017, 19:05

У неділю в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий зазнав поранень.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, вогневу активність бойовиків було сконцентровано на Луганському напрямку, де вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.

Зі стрілецької зброї вогонь відкривали біля Новоолександрівки, де поранення отримав український військовий. Постраждалий перебуває у лікувальному закладі, його стан задовільний. 

На донецькому напрямку було обстріляно околиці Опитного та Зайцевого з протитанкових гранатометів, біля Водяного та Павлополя на Приморському напрямку бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда 

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мотузяник уточнив ситуацію на фронті за минулу добу 15 жовтня 2017, 13:53
АТО: Обстріли Приморського та Луганського напрямків, втрат немає 15 жовтня 2017, 06:21
АТО: На Покрову бойовики активізувалися на Приморському напрямку 14 жовтня 2017, 19:07
powered by lun.ua
Головні новини
Данилюк: Транш МВФ можемо отримати до кінця року
Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби
Касько вийшов з правління TI та представлятиме інтереси "Трейд Коммодіті"
Автор "Ікон Революції": Відновлення малюнків – це "акція вандалізму"
Усі новини
інфографіка

16 фактів про УПА в картинках

Афіша

Куди піти 13-15 жовтня

стереотипи

Все навпаки: домінантки у стильних костюмах та підкорені оголені чоловіки