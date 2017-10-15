Кількість жертв вибуху у Сомалі сягнула 230 осіб
В результаті подвійного вибуху в столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 230 осіб.
Про це заявив сенатор Абшир Мохамед Ахмед з посиланням на дані медиків, повідомляє CNN.
Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлі та автомобілі.
За заявою міністерства закордонних справ, також руйнувань зазнала будівля посольства Катару.
Раніше повідомлялося про 189 загиблих і понад 200 поранених.
Теракт було здійснено в суботу, 14 жовтня. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула на одній з вулиць міста, поблизу якої розташовані ключові міністерства країни.
Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.
Українська правда
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