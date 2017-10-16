Онищенко: заочне засудження буде явним порушенням моїх прав

Нардеп-утікач Олександр Онищенко, який підозрюється в організації корупційної схеми з перепродажу газу, вважає, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

За словами Онищенка, його адвокатам не відомо про направлення до суду клопотання про заочне засудження.

"При розгляді такого клопотання, участь адвоката обов'язкова. Мої адвокати давним давно направили в НАБУ свої документи і раз їх ніхто не викликав, значить таке клопотання судом не розглядається", - заявив він.

Онищенко також заявив, що заочне провадження неможливе щодо осіб, які мають політичний притулок в іншій країні і за українським процесуальним законом, кримінальні справи стосовно таких осіб мають передаватися до країн їхнього проживання.

"У тому випадку, якщо українське правосуддя, все ж почне такий процес - це буде явним порушенням моїх прав, що в черговий раз вкаже на політичний характер цієї справи", - підкреслив він.

Раніше керівник САП Назар Холодницький розповів, що антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.