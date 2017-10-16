Адамовський заявивив, що він є інвестором "Трейд Коммодіті"

Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті".

Про це він сказав на прес-конференції у понеділок.

"Хочу сказати, що ні я, ні пан Володимир Трофименко не є акціонерами "Трейд Комодіті". Ми є просто її інвесторами, але фінансуємо різні проекти", - сказав Адамовський.

Він переконаний, що всі дії менеджменту компанії були законними.

"Я впевнений, що це просто шельмування компанії, коли використовують правоохоронні органи", - додав Адамовський.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Компанія "Трейд Коммодіті" фігурує у злочинній схемі щодо закупівлі палива: НАБУ і САП підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майкоі неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько склав повноваження члена правління "Transparency International Україна" та планує "брати участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", зокрема компанії "Трейд Коммодіті".

Потім Партнери Каська пояснили, що взялися за справу "Трейд Коммодіті", оскільки не виявили порушень законодавства у відносинах компанії.

Роман Романюк, УП