У РФ подають зустрічний позов до Siemens щодо угоди про турбіни

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 13:21

Російський "Технопромекспорт", який в обхід санкціям поставив турбіни в Крим, подає зустрічну позовну заяву до Siemens про визнання недійсною частини угоди щодо турбін.

Про це заявив на засіданні представник ТПЕ в суді, передає російський "Інтерфакс".

Представник відповідача на питання судді про те, чи заперечують вони проти задоволення позову Siemens, відповів ствердно, додавши, що в ТПЕ "хотіли б подати зустрічний позов".

"Ми просимо визнати недійсною, нікчемною частина угоди", - заявив представник ТПЕ. Мова йде про контракт щодо турбін, укладеним між "Сіменс - Технології газових турбін" і "ВО "Технопромекспорт" 10 березня 2015 року.

"Всі документи ми представили", - додав представник російської компанії, маючи на увазі матеріали зустрічного позову.

Як відомо, Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.

Теми: санкції Крим
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