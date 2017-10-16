Художник Павленський підпалив "Банк Франції" у Парижі

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 14:22

Російський художник Петро Павленський підпалив у Парижі "Банк Франції".

Про це повідомила у Twitter фотограф Капуцин Анрі.

У своєму пості Анрі стверджує, що після підпалу Павленського затримала поліція. Проте підтвердження цієї інформації поки немає.

Окрім того, у Twitter активістка Сара Константен пояснила вчинок художника тим, що він хотів "розпалити вогонь революції по всьому світу".

Також вона опублікувала фото Павленського на фоні банку, що палає.

Петро Павленський відомий своїми яскравими акціями. Наприклад, у 2012 році він зашив собі рот в знак підтримки групи Pussy Riot, учасниць якої в той час судили у Москві, а у 2013 році художник прибив свою мошонку до бруківки на Красній площі у столиці Росії - "метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства", пояснив згодом він свій вчинок.

Також 9 листопада 2015 року Павленський підпалив двері будівлі ФСБ на Луб'янській площі у Москві. Спочатку слідство звинуватило художника у "вандалізмі за мотивами ідеологічної ненависті" (стаття 214 кримінального кодексу), але потім перекваліфікувала справу на 243 статтю - "пошкодження об'єкту культурної спадщини".

Його звільнили з-під варти 8 червня 2016 року.

Теми: Франція
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