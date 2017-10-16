У Путіна кажуть, що про блокування Telegram поки не йдеться

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 14:54

Про блокування месенджера Telegram поки не йдеться.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Поки що, наскільки я знаю, про це не йдеться, власне, ніхто мова і не вів. Є судове рішення, яке я не можу коментувати. Але у даному випадку ніяких розмов про блокування не ведеться", - заявив Пєсков.

Як відомо, cуд в Москві оштрафував Telegram на 800 тис. рублів за відмову виконати запит ФСБ про надання інформації для декодування повідомлень користувачів.

Творець Telegram Павло Дуров оголосив, що має намір оскаржити рішення суду і оголосив про набір юристів.

Telegram може припинити ділові зв'язки з Росією і Іраном, оскільки у цих країнах месенджер постійно стикається зі звинуваченнями і обмеженнями з боку регулюючих органів.

Теми: Росія соцмережі
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