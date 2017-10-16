Під посольством США протестують переселенці
У Києві біля посольства США переселенці проводять акцію протесту, вимагаючи перевірки, куди було витрачено кошти від США для допомоги переселенцям та постраждалим в результаті збройного конфлікту на сході України.
Як повідомляє "Громадське радіо", йдеться не лише про гроші, надані Держдепартаментом США, а й взагалі про гроші, надані в рамках міжнародної підтримки, зокрема від ЄС та Японії.
Також учасники акції хочуть привернути увагу до порушення законодавства, яке забезпечує права переселенців.
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