Під посольством США протестують переселенці

У Києві біля посольства США переселенці проводять акцію протесту, вимагаючи перевірки, куди було витрачено кошти від США для допомоги переселенцям та постраждалим в результаті збройного конфлікту на сході України.

Як повідомляє "Громадське радіо", йдеться не лише про гроші, надані Держдепартаментом США, а й взагалі про гроші, надані в рамках міжнародної підтримки, зокрема від ЄС та Японії.

Також учасники акції хочуть привернути увагу до порушення законодавства, яке забезпечує права переселенців.