В Ужгороді застрелили гендиректора взуттєвої фабрики

В Ужгороді на робочому місці застрелили генерального директора взуттєвого підприємства ТОВ "Апаран".

Як повідомляє облуправління поліції Закарпатської області, чоловіка, який підозрюється у вбивстві, затримано.

За даними правоохоронців, на місці події було встановлено, що директора підприємства було вбито на території ТОВ у власному службовому кабінеті.

"54-річного чоловіка вбив 59-річний мешканець Ужгорода. Поліція встановила, що чоловіки посварилися, під час з’ясування стосунків, один вистрілив чотири рази в іншого, в результаті чого той помер на місці. Підозрюваного затримано на місці злочину", - повідомили у поліції.

З місця події вилучено пістолет калібру 7,65 мм з одним патроном, з якого стріляв підозрюваний.