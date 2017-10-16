АТО: Бойовики збільшили кількість обстрілів на донецькому напрямку

У понеділок у зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 12 разів, українські військові відповідали вогнем з піхотного озброєння.

Про це ввечері 16 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Найбільше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку. Зокрема обстріли з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі велися по силах АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка.

"Двічі під вогонь зі стрілецької зброї потрапили позиції сил АТО біля Кам’янки, неподалік Артемового, де укріплень української армії немає, було випущено 4 міни калібру 82 мм.", - повідомили у штабі.

На приморському напрямку бойовики обстріляли підступи до Старогнатівки з протитанкового гранатомету, біля Водяного і Павлополя застосовували стрілецьку зброю.

На луганському напрямку біля Новоолександрівки терористи вели вогонь з великокаліберних кулеметів.