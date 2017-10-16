СБУ знову прийшла з обшуками та арештами у компанії нардепа Рибалка

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 23:33

17 жовтня СБУ проводить обшуки та арешти у компаніях, якими управляє сім'я  нардепа від Радикальної партії Сергія Рибалка. 

Про це на своїй сторінці у Facebook ввечері у понеділок повідомив сам нардеп. 

"Вони вже четвертий рік не можуть нічого знайти, вигадали нову фальсифікацію. Використовують інше кримінальне провадження та вигадали фейк про ніби-то фінансування тероризму - ніби якась продукція постачається у "ДНР" чи "ЛНР", - заявив нардеп. 

Рибалка також оприлюднив постанову суду про обшуки. За його словами, документ був у державному реєстрі, "а потім зник - не випадково, адже він показує деталі фальсифікації справи і буде доказом на суді".

Згідно з документом, у справі про конвертаційний центр у м.Суми фігурують виробничі потужності ТОВ "Снек Експорт" у Дніпропетровській області. 

 
 

При цьому він звинуватив у фальсифікаціях голову управління СБУ у Сумській області Владислава Косинського.

"Той Косинський, що брав активну участь у нищенні цього ж бізнесу ще за часів режиму Януковича. Тоді він був довіреною особою колишнього високопосадовця СБУ Сергія Ганжи, який підозрюється в організації розстрілу учасників Революції гідності та підозрюються у держзраді", - заявив Рибалка.

Як відомо,  у квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалка.

12 квітня ГПУ  допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка у справі про можливу несплату податків.

23 чевня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалка підозру в несплаті податків.

У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалка, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств. 

Українська правда 

Теми: СБУ податки
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