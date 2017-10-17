У Британії вирує ураган "Офелія", є загиблі
Жертвами урагану "Офелія" уже стали щонайменше три людини.
Про це повідомляє BBC.
Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягає 176 км/год. Влада оголосила погодні явища небезпечними для життя.
Аеропорти Единбурга, Манчестера, Белфаста і Дубліна повністю або частково скасували авіасполучення з островом Мен.
У різних районах Англії метеослужби поширили попередження про повені, що насуваються. Введено підвищені рівні небезпеки.
Як відомо, у вересні через ураган "Марія" у американському штаті Флорида постраждали 6 мільйонів жителів.
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