Туреччина продовжила режим надзвичайної ситуації

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 03:25

Турецький уряд у понеділок, 16 жовтня, продовжив дію надзвичайного стану ще на три місяці.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, рішення ще мають схвалити депутати парламенту, більшість з яких входять до складу партії президента Реджипа Ердогана.

Але опозиція закликає скасувати цей режим, бо він, за її словами, обмежує громадянські права та свободи.

Як відомо, у липні минулого року у Стамбулі пройшла невдала спроба перевороту, після якого було звільнено понад 2 тисячі суддів.

Теми: Туреччина
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