Теракт у Сомалі: кількість загиблих перевищила 300 осіб

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 04:14

Очільник служби швидкої допомоги столиці Сомалі Абдікадір Абдірахман повідомив, що число загиблих у результаті теракту у Могадішо перевищило 300 осіб.

За інформацією Reuters, точна кількість жертв поки невідома.

 "Ми підтверджуємо, що через вибух загинуло понад 300 осіб. Кількість жертв може збільшиться, оскільки деякі люди все ще вважаються зниклими без вісти", –  заявив Абдірахман.

Як відомо, напад стався неподалік від одного з готелів в столичному районі Мадіна, де часто зупиняються члени уряду і журналісти.

За однією з версій, злочинець, можливо, планував вчинити напад саме на цей готель, проте не доїхав до нього.

Цей теракт – найкривавіший напад за участю смертника в Сомалі за останні роки.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні жалоби і закликав сомалійців відгукнутися на заклики лікарень про донорство крові для поранених.

Теми: світ теракт
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