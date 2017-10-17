Ассанж дає 20 тисяч євро за інформацію про вбивць журналістки на Мальті

467 переглядів
Вівторок, 17 жовтня 2017, 06:02

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повідомив, що заплатить винагороду за інформацію, яка допоможе знайти убивць журналістки Дафне Каруана Галіції.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я обурений новиною про те, що мальтійська журналістка, автор розслідувань і блогер Дафне Каруана Галиція була вбита сьогодні ввечері поряд із власним будинком бомбою, закладеною в її машині. Я дам винагороду в 20 тисяч євро за інформацію, яка дозволить викрити її вбивць", – заявив Ассанж.

Як відомо, у понеділок, 16 жовтня, на Мальті невідомі підірвали автомобіль журналістки Дафне Каруани Галіції, яка писала про панамські офшори.

Теми: вбивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ассанж дає 20 тисяч євро за інформацію про вбивць журналістки на Мальті 17 жовтня 2017, 05:51
У Тюріна відповіли на звинувачення у вбивстві Вороненкова 9 жовтня 2017, 16:21
Луценко дав зрозуміти, що у справі Шеремета поки немає зачіпок 9 жовтня 2017, 13:09
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: Обстріли Бутівки, двоє загиблих
Україну обрали до Ради ООН з прав людини
У центрі Києва перекривають вулиці, стягують Нацгвардію
Націоналісти взяли вертолітний майданчик Януковича під свій контроль
Усі новини
сіра зона

Як живе в Авдіївці маленька Альонка з ДЦП

ІНФОГРАФІКА

Українська Повстанська Армія в картинках

мандри

Як подорожувати економно й по кишені: поради тревел-блогерів