Ядерна війна може розпочатися у будь-який момент – КНДР

Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Про це він сказав у понеділок, 16 жовтня, на засіданні 1 комітету Генеральної Асамблеї, передає Associated Press.

"Ситуація на Корейському півострові, на якій зосереджена увага всього світу, досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент", – наголошує Кім Ін Рен.

За словами дипломата, жодна країна у світі, окрім КНДР, не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", і в цій ситуації Пхеньян має повне право на самооборону.

Як відомо, Сполучені Штати та КНДР почали спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.